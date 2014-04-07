النجوم يعزون عبد الكريم حمدان بفقدانه أفراد عائلته

قدّم عدد كبير من أصدقاء نجم "أراب آيدول" عبد الكريم حمدان بتقديم واجب العزاء له، بعد خسارته أكثر من 30 شخصاً من أفراد أسرته في المعارك التي تدور في سوريا.

وكان حمدان كتب عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" : "بكل الحزن والأسى أعلمكم بأنه تم تأكيد مقتل 30 شخصا من عائلة خالي في سوريا، وأنه قد تم العثور على 16 جُثمانا حتى الآن وباقي 14 تحت الأنقاض أسأل الله لهم الجنة والدرجة العالية الرفيعة، وللأحياء الخروج سالمين من هذه المحنة".

وتقدم الفنان راغب علامة بالتعزية من عبد كريم على "تويتر" حيث كتب: "تعازينا الحارة لنجم برنامج اراب ايدول عبد الكريم حمدان بوفاة عدد من افراد عائلته في حلب انا لله وانا اليه راجعون الله يصبّرك انت وعائلتك".

فردّ عليه حمدان قائلاً: "سوبر ستار من يوم يومك بأخلاقك وفنك شكرآ كتير الحمد الله على كل حال يا رب يعم الأمن و الأمان والمحبة والسلام".

من جهتها كتبت زوجة عبد الكريم الفنانة رويدا عطية على "تويتر" : "البقاء لله عبد الكريم انا لله و انا اليه راجعون الرحمه الهن و لكل شهداء سوريا".

كما كان لزملاء حمدان من برنامج arb idol الحصة الأكبر في تقديم واجب العزاء له.

فقد كتب له محبوب العرب محمد عساف على "تويتر"تعزية خاصة،

كما قدم أحمد جمال واجب العزاء له حيث كتب "أتقدم بخالص التعازي لأخي الفنان عبد الكريم حمدان في وفاة أفراد عائلته وأسأل الله أن يرحمهم وأسألكم الدعاء لهم".

وأيضاً قدمت يسرا سعوف العزاء لحمدان وكتبت "الله يصبرك و صبر اهلك و كل الشعب السوري تعازينا الحارة و يارب تكون خاتمة الاحزان".

كما قدم كل من نور فرواتي وسكينة بقريص ورنا سماحة وجان شهيد من برنامج "ستار أكاديمي" العزاء له.

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