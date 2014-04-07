الإفراج عن أحمد عزمي بعد حيازته المخدرات

تم أمس إخلاء سبيل الممثل أحمد عزمي من النيابة أمس بكفالة 1000 جنيه، ما يعني أن ملف القضية لا يزال مفتوحاً.

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على عزمي بتهمة حيازة أقراص الترامادول المخدرة والحشيش، من خلال كمين نصبته في جنوب سيناء.

يذكر أنّ هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها القبض على عزمي بنفس التهمة أيضاً، والغريب أن محاميه وللمرة الثانية يؤكد، أنّ مشادة كلامية حدثت بين عزمي والضابط أدّت إلى القبض عليه.