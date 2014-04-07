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لهذه الأسباب نشرت مايا دياب صورة لها في الحمام

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لهذه الأسباب نشرت مايا دياب صورة لها في الحمام لهذه الأسباب نشرت مايا دياب صورة لها في الحمام

أثارت صورة نشرتها الفنانة مايا دياب على حسابها الشخصي على "أنستغرام" الكثير من الجدل، كون الصورة التقطت في الحمام بعدسة المصور اللبناني محمد سيف.
مايا اعتادت أن تثير الجدل من حولها دائماً، فهي تحرص في كل جديد لها ألا تمرّ إطلالتها مرور الكرام وهي تنجح في إثارة المنتقدين سلباً أو إيجاباً.
فقد سبق لمايا وأطلت بصورة ببشرة سوداء التقطها المصور نفسه. (مايا سوداء اللون)
وفي تفاصيل الصورة الجديدة أن مايا أحبت أن تطل بلوك غريب بارتداء ثوب وطرحة سوداء من تصميم نيكولا جبران،ولم تعترض على التصوير في الحمام كون اللوك يحتاج إلى فكرة جنونية، وقد علمنا أن مايا سعيدة بالنتيجة.
يذكر أن الصورة التقطت ضمن جلسة تصوير جديدة تحضر لها مايا.

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