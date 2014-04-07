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بالصور: الأمير جورج يسرق الأضواء من والديه في نيوزيلندا

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بالصور: الأمير جورج يسرق الأضواء من والديه في نيوزيلندا بالصور: الأمير جورج يسرق الأضواء من والديه في نيوزيلندا

خطف الأمير George الأضواء من والديه الأميرين William وKate Middleton في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الخارج. George البالغ من العمر 8 أشهر، والثالث في ترتيب الخلافة على العرش البريطاني، سيشارك في بعض المناسبات المحدودة خلال هذه الزيارة، فيما سيمضي أغلب وقته بعيداً عن الأنظار، برعاية مربيّته الإسبانية الأصل.

وتُعتبر هذه الزيارة هي الأولى لـ Kate إلى نيوزيلندا وأستراليا، ومن المتوقع أن تستمرّ لـ3 أسابيع.

 

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