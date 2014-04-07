هشام الجخ: سأنظم حفلات لصالح تطوير مستشفيات الصعيد

قال الشاعر هشام الجخ، إن مشاكل الصعيد لن تحل بالمؤتمرات أو الندوات، ولكن تحل بأن يعمل أهل الصعيد من أجل حلها، موضحاً أنه سينظم عدة حفلات، وسيتم استغلال ريعها لتطوير مستشفيات مدن الصعيد، وأولها مستشفى أبوتشت العام، والحملة برعاية إحدى الشركات الكبرى.

وأضاف الجخ، خلال كلمته فى مؤتمر تدشين جبهة حقوق الصعيد بنقابة الصحفيين، منذ قليل، قائلاً: "الكل يتحدث الآن، عما يشهده الصعيد من أحداث فى أسوان، والأنظار تتجه حال حدوث كارثة فقط للصعيد"، واختتم كلمته بقصيدة "ولا كنا نعرفوا ألف ولا باء ولا شوفنا عمرنا نور غير لما قمرك جه".