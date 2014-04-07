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رئيس شركة عقارية: أتوقع ارتفاع أسعار العقارات 30% خلال عام 2014

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رئيس شركة عقارية: أتوقع ارتفاع أسعار العقارات 30% خلال عام 2014 رئيس شركة عقارية: أتوقع ارتفاع أسعار العقارات 30% خلال عام 2014

قال طارق شكرى، رئيس شركة عربية للاستثمار العقارى، إنه من المتوقع أن ترتفع العقارات بنسبة 30%، وذلك لارتفاع أسعار مواد البناء، لافتا إلى أن عام 2014 أفضل فرصة للمطورين العقارين والمستثمرين العقارين، لأن أرباح العقارات تصل لـ50%، مشيرا إلى أن قطاع العقارات هو الوحيد الذى حافظ على نفسه خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف شكرى، خلال كلمته فى فعاليات القمة العقارية لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب، أن سعر المتر فى دبى 30 ألف جنيه والسوق مستمر فى الصعود، وسعر المتر فى هو الأرخص على مستوى الشرق الأوسط بأكمله.

وأكد أن هناك تغيرا فى القطاع الإدارى والتجارى، لافتا إلى أنه يجب أن تكون المكاتب الإدارية والتجارية فى مبانى متخصصة.

وأشار إلى أن الخطة المستقبلية للشركة العربية للاستثمار العقارى، هو إنشاء مشروعات فى البحر الأحمر، والتوسع فى المشروعات السكنية فى عدد كبير من المدن الجديدة.

وأكد أن البيروقراطية فى مصر ما زالت إحدى عوائق الاستثمار، بجانب مشكلة العمالة فى مصر، وتراجع إنتاج العمال بمصر، لافتا إلى أنه يجب السماح للاستعانة بنسبة 5% من العمالة الخارجية لتحسين مستوى العمال المصرية.

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