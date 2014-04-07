الخارجية:نتابع باهتمام بالغ حادث الإعتداء على الإماراتيات في لندن

تتابع وزارة الخارجية بإهتمام بالغ توابع حادث الاعتداء الذي تعرضت له الشقيقات الإماراتيات الثلاث في أحد فنادق العاصمة البريطانية لندن.



> صرح بذلك سعادة راشد الظاهري مدير شؤون المواطنين بوزارة الخارجية وأكد أن الجهات المختصة في الوزارة تتابع ما حدث مع سفارة الدولة في لندن للوقوف على أسباب الاعتداء الذي تعرضت له المواطنات.. كما تتابع حالتهن الصحية في المستشفى.



> وذكر أن سفارة الدولة لدى بريطانيا تتابع القضية بإهتمام كبير مع الدوائر الأمنية.. كما أن الشرطة البريطانية تحقق في الاعتداء موضحا أن الدلائل الأولية تشير إلى أن الهدف من الاعتداء هو السرقة.



> وتنتهز وزارة الخارجية هذه الفرصة لتحذر مواطنيها في سفرهم من عصابات تستهدفهم وممتلكاتهم.. وأن الوزارة تقوم وباستمرار بمراجعة مناطق السفر لتحديد المناطق الحساسة ودرجة الخطورة فيها بما يكفل إحاطة المواطن بضرورة أخذ الحيطة والحذر قبل أو أثناء السفر.

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