نصائح لحواء كيف تجعلين زوجك يحبك

انتى مصدر الحياة و الحب و انتى ايضا الطريق الوحيد للسعادة و النجاح فى حياة شريك حياتك، فاعلمى اذا ان بيدك انتى فقط مفتاح هذا الكون و تستطيعى ان تتحكمى فى ضبط و رسم مستقبل اسرتك و ضمان النجاح لها و تلك هى النصائح الاساسية لحب دائم و حياة هادئه.

إن كنت تريدين أن تجعلي حبيبك يزداد حباً وتعلقاً بك ، قومي بالإهتمام بكل شيء يحبه أو يميل إليه.

حافظي دوماً على أسرار حبيبك وكل ما يبوح به لك ، فهذا يجعله دائم الثقة بك ومصدر أمنه وراحة قلبه .

اعتني جيداً براحته ، ولا تقومي بإزعاجه و خاصة في الأوقات التي ترينه فيها مرهقاً من التعب.

داومي على سؤال حبيبك عن آخر مستجداته في عمله ، وعن كل ما يطمح للوصول إليه وعاونيه على ذلك إن كان بمقدورك وشججعيه دوماً على المتابعة .

اجعليه دائم الثقة بآرائك وذلك عندما تقومي بإعطائه حلولاً عقلانية في كل شيء .

داومي على مغازلته دوماً واسماعه الكلام الجميل والمحبب إلى قلبه.

لا تقومي بإهمال حبيبك ، ولا تجعلي لمشاغل الحياة نصيباً من الوقت الذي تحتكرينه إليه.

قومي بإشعار حبيبك بأنك دائمة الحاجة إليه وإلى مشورته في كثير من الأمور.

قومي دوماً بالتحبب إلى حبيبك وذلك من خلال العودة إليه في كل شيء ، ولا تقدمي أبداً على أخذ أي قرار في أي أمر إلا بعد القيام بأخذ إذنه ورأيه فيه.

أبدي إهتمامك بمناسباته الخاصة أو المناسبات والتوريخ المشتركة بينكما ، وذلك مثل حفظ تاريخ المرة الأولى التي التقيتما بهما ، وتاريخ أول كلمة جميلة أسمعك إياها ، أو أول مكان اتقيتما به ، أو تاريخ ميلاده ، وهكذا.

قومي بتحمل حبيبك بشتى أشكاله وأمزجته ، وتحملي منه جميع تصرفاته.

اعملي دائماً على اختيار الوقت الملائم في أي شيء تريدينه ، أو في عرض أي موضوع للنقاش فيه.

لا تشعري حبيبك بأي انتقاص منه ولا تشعريه بالتعالي سواء من النواحي الإجتماعية أو العلمية أو الإقتصادية ، فهذا يعدّه إمتهاناً و انتقاصاً له.

كوني دائمة الثقة بنفسك أمام من تحبين فهذا يجعله يتمسك بك أكثر وتكبرين في عينه أكثر.

تجنبي كافة السلوكيات التي تزعجه ، وابتعدي عن كل ما يضايقه من أشخاص وأمور.