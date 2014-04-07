نيابة أول المحلة تحجز متهم بممارسة الجنس مع سيدات بنادي المحلة

قرر وكيل نيابة أول المحلة، حجز المتهم عبد الفتاح الصعيدي، مدرب الكاراتيه بإحدى الصالات المؤجرة بنادي بلدية المحلة التابع لمحافظة الغربية ،والذي تم القبض عليه أمس بعد ممارسته الأعمال المنافية للأداب مع السيدات داخل الصالة وقيامه بتصويرهن عراه لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة .

كان ضباط مباحث الأداب قد ألقوا القبض على المتهم بعد قيام فني كمبيوتر بإعطاء نسخة من الفيديوهات الخاصة بالمتهم أثناء ممارسه الرزيلة مع السيدات إلى ضباط مباحث الأداب،وتم على الفور إعداد حملة أمنية و التى قامت بضبط المتهم ،فيما تم عرضه على النيابة التي قررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث .