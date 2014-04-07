أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نيابة أول المحلة تحجز متهم بممارسة الجنس مع سيدات بنادي المحلة

Google+ Print
نيابة أول المحلة تحجز متهم بممارسة الجنس مع سيدات بنادي المحلة نيابة أول المحلة تحجز متهم بممارسة الجنس مع سيدات بنادي المحلة

 

قرر وكيل نيابة أول المحلة، حجز المتهم عبد الفتاح الصعيدي، مدرب الكاراتيه بإحدى الصالات المؤجرة بنادي بلدية المحلة التابع لمحافظة الغربية ،والذي تم القبض عليه أمس بعد ممارسته الأعمال المنافية للأداب مع السيدات داخل الصالة وقيامه بتصويرهن عراه لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة .

كان ضباط مباحث الأداب قد ألقوا القبض على المتهم بعد قيام فني كمبيوتر بإعطاء نسخة من الفيديوهات الخاصة بالمتهم أثناء ممارسه الرزيلة مع السيدات إلى ضباط مباحث الأداب،وتم على الفور إعداد حملة أمنية و التى قامت بضبط المتهم ،فيما تم عرضه على النيابة التي قررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا