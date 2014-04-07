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كتاب يكشف عن سباب مورينيو للاعبي ريال مدريد بالأم

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كتاب يكشف عن سباب مورينيو للاعبي ريال مدريد بالأم كتاب يكشف عن سباب مورينيو للاعبي ريال مدريد بالأم

كشف كتاب جديد عن جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي والسابق لريال مدريد عن توتر علاقته بلاعبي الملكي منذ 2011.

ورحل مورينيو عن تدريب ريال مدريد في صيف 2013 عائدا إلى تشيلسي، بعد ثلاث سنوات قضاها مع الملكي انتهت بتوتر علاقته مع العديد من اللاعبين على رأسهم إيكر كاسياس بسبب اتهامات بتسريب أخبار الفريق للإعلام.

ونشرت صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية مقتطفات من الكتاب الذي يحمل اسم "الاستثنائي - الجانب الأسود لجوزيه مورينيو" ومن تأليف صحفي إسباني يدعى دييجو توريس.

وبحسب المقتطفات التي نشرتها الصحيفة من الكتاب، فمورينيو كان يصاب بالجنون من لاعبيه بسبب تسريب أخبار الفريق إلى وسائل الإعلام.

وبدأ هذا التوتر في العلاقة بين مورينيو ولاعبيه في أبريل 2011 يوم مباراة برشلونة في الليجا على سنتياجو برنابيو، حيث نشرت صحيفة "ماركا" تؤكد أن المدرب البرتغالي ينوي الاعتماد على بيبي في منتصف الملعب.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، وهو ما قلص فرص ريال مدريد في اللحاق ببرشلونة متصدر الليجا.

وبحسب الكتاب، صب مورينيو غضبه على لاعبيه في غرفة خلع الملابس وقال لهم: "انتم خونة، لقد طلبت منكم ألا تتحدثوا مع أي شخص عن تشكيل الفريق.. ولكنكم لم تقفوا معي، أنتم أولاد (عاهرة)".

وتابع مورينيو غاضبا بحسب الكتاب "جيرانيرو هو صديقي الوحيد هنا، ولست حتى متأكدا هل استطيع الوثوق به مستقبلا أم لا، أنتم أكثر فريق خائن دربته في حياتي، لستم أكثر من أولاد عاهرة".

وزعم الكتاب أن كاسياس وعدد من لاعبي ريال لم يولوا اهتماما لحديث مورينيو وتركوا له الغرفة، لينفجر الاستثنائي غاضبا ويذهب للتحدث مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

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