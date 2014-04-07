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نيسان ترعى دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الأربعة المقبلة

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نيسان ترعى دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الأربعة المقبلة نيسان ترعى دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الأربعة المقبلة

طوكيو، (إفي): أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية (نيسان) يوم الاثنين أنها ستتولى رعاية دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس السوبر الأوروبية خلال المواسم الأربعة المقبلة، بعد أن وقعت عقدا بهذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وكراع رسمي، ستحظى (نيسان) "بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بالمباريات، والتدريبات التي تسبق المباريات، والمحتويات والأحداث"، وذلك بحسب بيان للشركة التي يوجد مقرها بمدينة يوكوهاما.

وأبرز رويل دي فريس، مسئول التسويق والاتصالات واستراتيجية العلامة التجارية في شركة نيسان موتورز، في البيان أن "بطولة كرة القدم الأهم في أوروبا ستكون منصة عالمية لنيسان".

وذكر دي فريس أن عدد مشاهدي دوري الأبطال على مدار الموسم الحالي وصل حتى الآن إلى أربعة مليارات شخص.

وستتولى الشركة اليابانية بذلك رعاية أهم البطولات الأوروبية للأندية حتى موسم 2017/2018.

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