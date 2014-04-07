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معلمو مدرسة للإخوان يطالبون وزير التعليم بتحويلها إلى تجريبية والوزير يرفض

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معلمو مدرسة للإخوان يطالبون وزير التعليم بتحويلها إلى تجريبية والوزير يرفض معلمو مدرسة للإخوان يطالبون وزير التعليم بتحويلها إلى تجريبية والوزير يرفض

اضراب المعلمين

دخل ، صباح اليوم الإثنين ، العشرات من مدرسى مدرسة التربية الإسلامية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتى صدر قرار بتسليمها إلى الدولة طبقًا لأحكام القضاء التى قضت بحل جمعيات جماعة الإخوان وتم تسليمها إلى التربية والتعليم بالمنوفية في إضراب مطالبين بتحويلها إلى مدرسة تجريبية.

وأحتج المدرسون على عدم صرف المرتبات فى مواعيدها وتأخرها لمدة تصل إلى 15 يومًا؛ مما يعوق حياتهم بكاملها, وطالب المدرسون المعتصمون بتحويل المدرسة إلى تجريبية والعمل على تثبيت جميع المدرسين فى المدرسة.

وقال محمد عبد اللطيف، أحد المدرسين المعتصمين، إن الأوضاع المادية أصبحت صعبة للغاية، والمدرسون أصبحوا أقل فئة فى المدرسة حتى الآن, مضيفًا أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى وزير التربية والتعليم للمطالبة بالتثبيت، ولكن لم يتم البت فى أمورهم حتى الآن.

فيما تجمهر عدد من المدرسين أمام ديوان عام محافظة المنوفية لمحاول مقابلة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لعرض المشكلة والمطالبة بحلها وباءت محاولاتهم بالفشل واستكمل الوزير جولاته بمدينتي شبين الكوم وسرس الليان دون السماع للمدرسين المحتجين .

ومن جانبه أكد الدكتور محمود ابو النصر وزير التعليم انه لا يجوز تحويل مدارس جمعيات جماعة الاخوان إلى مدراس تجربيبة طبقا للقانون او التصرف فيها وإنها تحت التحفظ والإدارة مؤقتا بوزارة التعليم لحين النظر فيها بعد ذلك ولا يجوز التصرف فيها باى شكل من الاشكال.

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