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الحبس 3 سنوات لـ 3 بتهمة ممارسة الشذوذ بمدينة نصر

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الحبس 3 سنوات لـ 3 بتهمة ممارسة الشذوذ بمدينة نصر الحبس 3 سنوات لـ 3 بتهمة ممارسة الشذوذ بمدينة نصر

صورة أرشيفية

قررت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد البغدادي حبس أحمد مجدي على، وشريف أحمد بغدادي،وإسلام حلمي غريب يمارسوا الشواذ 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهم ، كما قضت المحكمة بحبس كامل عبد الحليم كامل 8 سنوات بنفس التهمة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم ممارسة الشذوذ والفجور والتشبه بالنساء وممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل أجر مادي.

وكشفت تحقيقات النيابة ارتداء المتهمين الأربعة ملابس نسائية ووضع مساحيق التجميل وحشو صدورهم بالسليكون وممارسة البغاء والشذوذ مع بعض الرجال مقابل أجر مادي، واعترف المتهمون بأخذهم حقن هرمونات لتكبير صدورهم لكي يتشبهوا بالنساء ويستطيعوا ممارسة الرذيلة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أحمد مجدي على وكامل عبد الحليم كامل وشريف أحمد بغدادي وإسلام حلمي غريب، أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي بإحدى الشقق السكنية بمدينة نصر، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 15375 لسنة 2014 وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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