شوقي غريب: لم نوافق بعد على مواجهة الصين

اعترف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر بتلقي عرض لمواجهة الصين وديا مرتين خلال شهر يونيو المقبل.

وكان تقريرا صينيا قد كشف يوم الاثنين عن استعداد منتخب الصين لمواجهة مصر وديا يومي 19 و22 يونيو المقبل في مدينة شنيانج.

وأشار التقرير أن المباراتين يأتيا ضمن 10 مباريات يعتزم المنتخب الصيني خوضها استعدادا لكأس أمم آسيا المقرر إقامته في شهر يناير من العام المقبل.

ولكن قال غريب لـFilGoal.com: "نعم.. وصلنا عرضا لمواجهة الصين وديا مرتين في شهر يونيو المقبل، ولكننا لازلنا في مرحلة الدراسة".

وتابع "لم نرسل موافقة للاتحاد الصيني بعد على عرضه".

وعاد المدير الفني لمنتخب مصر للتأكيد على أن المواجهة الوحيدة التي تم الاستقرار حتى الآن في أجندة مباريات الفراعنة أمام تشيلي يوم 30 مايو.

وأتم غريب "سنخوض ودية ثانية أول يونيو في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية".