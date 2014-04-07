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الأهلي: التجديد لمتعب؟ ليس الآن

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الأهلي: التجديد لمتعب؟ ليس الآن الأهلي: التجديد لمتعب؟ ليس الآن

نفى مصدر مسؤول داخل الأهلي رفض نشر إسمه، ما تردد عن اتفاق مجلس الإدارة على التجديد لعماد متعب مهاجم الفريق لمدة عام.

وقال المصدر لـFilGoal.com "كل ما تردد عن التجديد لمتعب حتى على قناة النادي الرسمية، لا أساس له من الصحة."

وأضاف المصدر "تم الاتفاق مع اللاعب على فتح ملف التجديد معه فور شفائه من الإصابة التي يعاني منها وعودته للمشاركة في المباريات."

وينتهي عقد متعب مع المارد الأحمر، بنهاية الموسم الجاري.

ويعاني عماد متعب من إصابة في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن الملاعب لما يقرب من ثلاثة أشهر، قبل أن تتجدد مؤخرا.

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