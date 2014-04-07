المتحدث العسكرى : ضبط 1.5 طن بانجو بـ “سرابيوم” الإسماعيلية

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، إن عناصر حرس حدود الجيش الثانى الميدانى تمكنت من ضبط مركبين للصيد وسيارتين محملتين بـ [5.540 طن سولار - 7 ماكينات ضخ بميناء بور سعيد ] وذلك خلال محاولة لتهريب السولار المدعم تمهيداً لبيعه للسفن التجارية بالبحر، وضبط سياره نقل عثر بداخلها على 1.5 طن لنبات لبانجو المخدر مخبأ داخل مخزن سرى بالسيارة عند نقطة تفتيش أمنية بمنطقة معدية سرابيوم ، وضبط عربة نقل بمدينة رفح تبين أنها مسروقة ، وتعد للإستخدام فى عمليات التهريب وإستهداف المواقع الأمنية .

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له، اليوم الإثنين، أن عناصر حرس الحدود فى الجيش الثالث الميدانى تمكنت من ضبط مركبين للصيد محملتين بكمية كبيره من نبات البانجو المخدر تزن أكثر من [3] طن بمنطقة رأس سدر ، والقبض على فردين عثر بحوزتهما على كميات من جوهر الأفيون والعقاقير المخدرة عند إحدى نقاط التفتيش الأمنية بنفق الشهيد أحمد حمدى .

كما نجحت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الشمالية العسكرية من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية بمنطقة البرلس والقبض على 39 متسلل من بينهم [ 13 مصرى - 26 سورى ] .

وأشار المتحدث العسكري، إلى أن عناصر حرس الحدود تمكنت من ضبط [6] عربات لاند كروزر محمل عليها [13.900] قاروصة سجائر بمنطقة بحر الرمال الأعظم والتى ثبت بتحليلها أنها تصيب الجهاز التنفسى بالسرطان .

كما تمكنت عناصر حرس حدود المنطقة الجنوبية العسكرية من ضبط [6] سيارات نقل ذات الدفع الرباعى محملة بــ [4500] قاروصة سجائر مسرطنة ، وضبط و[3] طن من المواد الغذائية المعد للتهريب عبر الحدود الجنوبية .