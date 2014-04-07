مجلس جامعة الإسكندرية يوافق على “دعم الصندوق الافريقى” لإنشاء كلية الصيدلة

وافق المجلس الأعلى، لفرع جامعة الاسكندرية بتشاد “انجامينا”، صباح اليوم الاثنين، فى جلسته المنعقدة بمقر الجامعة، برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الاسكندرية.

حضر اللقاء أندوسا لكيوس نائب رئيس جامعة انجامينا والدكتور يحيى إبراهيم وزير التربية الوطنية السابق ومدير البحوث والتعاون بجامعة انجامينا على مخاطبة وزير التعليم العالى والسفير المصرى بتشاد للحصول على دعم الصندوق الافريقى لانشاء كلية الصيدلة بفرع الجامعة بتشاد لتبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعى 2014/2015 واقتراح قبول 60 طالب كحد أدنى للدراسة بالكلية.

وناقش المجلس تخصيص أرض لصالح فرع الجامعة بانجامينا وقيام وفد من جامعة الاسكندرية بزيارة الفرع لرفع القياسات ووضع الرسم الهندسى للانشاءات وسوف يقوم بنك الاستثمار القومى المصرى بتخصيص 5 مليون دولار لبناء الانشاءات اللازمة للفرع .

كما ناقش المجلس زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس بكليتى الزراعة والطب البيطرى بانجامينا وكذلك تزويد الكليات بالخامات اللازمة للتجارب المعملية والتدريب العملى وزيادة عدد المعامل .

واقترح إبراهيم استخدام شبكة بان افريكا والفيديو كونفرانس والتعاون مع جامعة سنجور والهيئات الافريقية لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب بتشاد والتدريس بنظام الدراسة عن بعد وإسناد هذه المسئولية إلى أستاذ من جامعة الاسكندرية لتطبيق هذا النظام .

ووافق المجلس على قبول الطالب الأول من كل دفعة بأقسام الدراسة للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة الاسكندرية .

من جانبه إقترح رشدى زهران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قيام أساتذة كليات الطب البيطرى والزراعة بتوفير كتب علمية فى مجالات التخصص لتزويد الفرع بمكتبة حديثة لخدمة الطـلاب، ووافق المجلس على إعداد دورات تدريبية مكثفة باللغة الانجليزية للطلاب الجدد حتى يتمكنوا من متابعة الدراسة باللغة الانجليزية، كما وافق المجلس على زيادة أعداد الندوات والمؤتمرات المشتركة لزيادة التواصل بين الأساتذة والطلاب والتعاون معهم فى نشر الأبحاث فى المجلات العلمية المتخصصة .

وعقب المجلس يقوم الوفد التشادى بزيارة تفقدية لكليات الزراعة بالشاطبى والطب البيطرى وكلية الزراعة الصحراوية بمطروح للاطلاع على نظم التدريس بهذه الكليات.