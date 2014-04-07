الداخلية تعلن بدء قبول طلبات حج القرعة من 12 إلى 24 أبريل

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 12 أبريل وحتى يوم الخميس الموافق 24 أبريل الجارى بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية.. وبالنسبة للفائزين من العام الماضى والمؤجلين ضمن نسبة الـ 20 % عليهم التقدم بطلب برغبتهم فى أداء الفريضة هذا العام لمأمور القسم أو المركز بمحافظاتهم وسوف يتم قبولهم وإعتبارهم فائزين هذا العام دون الدخول فى القرعة العامة وفقاً للشروط والضوابط وتكلفة الحج هذا العام.. وفى حالة عدم الرغبة يحرر طلب بالتنازل عن فرصته فى الحج, ولا يجوز التنازل عنها للغير أياً كانت درجة قرابته.. وستكون وسيلة السفر لجميع حجاج القرعة لهذا العام بالطائرة.

وأوضح البيان بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة انه يشترط لمن سبق له أداء فريضة الحج من خلال حج القرعة, الشركات السياحية, الجمعيات الأهلية أو الهيئات أن يكون قد مضى على آخر حج له خمس سنوات هجرية كاملة حيث تقبل طلبات الحج هذا العام ممن سبق لهم الحج آخر مرة عام 1429هـ / 2008 م وما قبلها , ويستثنى من ذلك المرافق لزوجته أو لأحد والديه.

ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون مصرى الجنسية وألا يقل سن الرجال منهم عن 25 عاماً ويستثنى من ذلك المرافق لأحد والديه – وفى حالة المرافق صغير السن ( ذكور / إناث ) يشترط إستخراج جواز سفر منفصل ولا يضاف على جواز سفر أحد والديه وتحدد قيمة رسوم الحج وفقاً للفئة العمرية ، وبالنسبة للسيدات فيشترط وجود محرم لهن ويستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر 45 عاماً فأكثر .

يعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 10 أغسطس 2014 الموافق 14 شوال 1435 هـ ( وقت تقديم جوازات السفر للقنصلية السعودية للحصول على تأشيرات الحج ) .

تقبل الطلبات على النموذج ( 1 ش أ ) المُعد لذلك بالأقسام والمراكز وقيمته جنيه واحد وطابع شرطة فئة جنيه واحد, ولا يجوز إستخدام ورقة عادية أو صورة ضوئية من هذا النموذج على أن يوقع المواطن بنفسه على النموذج.

يرفق بنموذج طلب الحج صورة بطاقة الرقم القومى بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومى بطلب الحج ونوع المرض (لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الإحتياجات الخاصة ) لدقة تسجيل بيانات المتقدمين للقرعة ولا يطلب من المواطن أى أوراق أخرى أو سداد أى مبالغ مالية بخلاف قيمة نموذج الطلب وقيمة طابع الشرطة.

كما ذكر البيان بيانات الطلب: ( الإسم رباعياً – جهة وتاريخ الميلاد – المهنة ومحل الإقامة- ورقم بطاقة الرقم القومى – إسم المرافق أو المحرم – ويرفق بطلب الحج إستمارة خاصة بطلب المرافق مُثبت بها كافة بياناته (الإسم رباعى – تاريخ الميلاد – محل الإقامة – المهنة – بطاقة الرقم القومى – صلة القرابة مع مقدم الطلب ) ويعطى رقم مسلسل واحد ونفس الرقم مكرر بطلب المرافق).

تقدم الطلبات إلى القسم أو المركز التابع له محل إقامة الطالب وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى خلال مواعيد العمل الرسمية وفقاً للمواعيد المقررة لقبول طلبات الحج بالمديرية ، ولكل حاج إصطحاب مرافق واحد فقط مهما كان سن المرافق (من سن يوم فأكثر) بشرط تقديم أصل مستند صلة القرابة وإرفاق صورة منه بالطلب للإطلاع والمطابقة وإعادة الأصل لمقدم الطلب ويتحرر طلب منفصل للمرافق يعطى نفس رقم طلب المتقدم برقم مكرر .

يقوم الطالب وكذا المرافق -إن وجد- بالتوقيع على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية بنظام القرعة، السياحة, الجمعيات الأهلية أو الهيئات، وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب.. وإذا خالف مقدم الطلب ذلك يتم رد رسوم الحج له فى حالة سدادها دون أدنى مسئولية على الوزارة .

يفضل لأصحاب الحالات المرضية المزمنة (أمراض الكبد – السرطان – أمراض القلب – الفشل الكلوى …. الخ ) وذوى الإحتياجات الخاصة (كفيف – معوق) إصطحاب مرافق واحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة بشرط أن تسمح حالته الصحية والعمرية برعاية المريض وتنطبق عليه الشروط العامة المنظمة لحج القرعة .

وأضاف البيان فى حالة رغبة كبير السن أو المريض التقدم للقرعة منفرداً دون مرافق فيجب عليه تقديم إقرار منفصل برسم السيد مأمور المركز أو القسم يفيد بقدرته على أداء المناسك وفق برنامج حج القرعة وأن حالته الصحية تسمح له بممارسة شعائر الحج وتحمل المشقة والصعوبة دون أدنى مسئولية على إدارة البعثة، وفى حالة فوزه بالقرعة يرسل الإقرار للإدارة العامة للشئون الإدارية .

وفى حالة وفاة المتقدم أو المرافق قبل السفر , على الأهلية إخطار المديرية أو الإدارة العامة للشئون الإدارية بذلك وتظل تأشيرة الحج للحاج الآخر سارية إذا ما إتفقت مع القواعد والضوابط المنظمة لقواعد الحج.