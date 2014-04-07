أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محلب : الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

Google+ Print
محلب : الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية محلب : الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق توفير المناخ الملائم وتذليل كافة العقبات والمشاكل التى تواجه المستثمرين ، مشيراً إلى أن تمتلك الكثير من الإمكانات للاستثمار فى القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين كارلو كالندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي ، بحضور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار ، والسفير الإيطالي بالقاهرة ، ورئيس مؤسسة ضمان المخاطر الاقتصادية والمالية الايطالية .

وشدد محلب خلال اللقاء على ضرورة التواصل بشكل أكبر بين الجانبين المصرى والايطالي خلال الفترة المقبلة وتبادل اللقاءات والزيارات لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر ، وذلك من خلال تنشيط مجلس الأعمال المصري الإيطالي والمقرر عقد اجتماعه فى أوائل مايو المقبل .

وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا فى كافة المجالات ، والعمل على زيادة الاستثمارات الايطالية في مصر خلال الفترة المقبلة وكذلك بحث مشروع التحرير للبتروكيماويات والخاص بتصنيع كسارات النافتا لإنتاج الإيثيلين والبولى إيثيلين ، والذى شهد توقيع العقد الخاص به أمس كل من وزير التجارة والصناعة والاستثمار ، ونائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي ، بقيمة 1.750 مليار دولار ، حيث يقام المشروع في العين السخنة ويوفر ٥٠ ألف فرصة عمل ، ويعمل على زيادة إجمالي الصادرات المصرية بنسبة 25 % .

وقد أكد نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أن هذا المشروع يأتى فى إطار تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو الإستقرار والتنمية الشاملة فى كافة القطاعات ، مشدداً على دعم بلاده لمصر خلال هذه الفترة سياسياً واقتصادياً ، ومقترحاً تنظيم بعض المؤتمرات والندوات لشرح الأوضاع الاقتصادية في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة بها ، خاصة مع قرب تولي إيطاليا رئاسة الإتحاد الأوروبي في أول يوليو القادم .

وفي ختام المقابلة ، دعا رئيس مجلس الوزراء إلى زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية ، والحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة مع ما تمتلكه مصر من منتج سياحي متميز طالما حاز إعجاب السائحين الإيطاليين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري