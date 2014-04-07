وزيرة البيئة تبحث مع محافظ شمال سيناء الرؤية التنموية للمحافظة

عقدت اليوم الدكتورة ليلى إسكندر وزير الدولة لشئون البيئة واللواء سيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء اجتماعا موسعا بحضور قيادات وزارة البيئة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة لمناقشة الرؤية التنموية لشمال سيناء.

واستعرض الاجتماع ملامح الرؤية، والتي تضمنت إنشاء فرع لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، وتطوير المشتل المركزي، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة من خلال برامج توعوية وتدريبية للعاملين في المنظومة، بالإضافة إلى الرؤية التنموية الشاملة لبحيرة البردويل، علاوة على إنشاء مركز لمراقبة ومكافحة التلوث البحري، وانشاء محرقتين للمخلفات الخطرة بمدينة العريش، بالاضافة الى تطبيق وحدات لمشروع الطاقة الحيوية “بيوجاز” كمثيلتها في أسيوط والفيوم.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة ليلى وقيادات وزارة البيئة سبل مساهمة الوزارة في تنفيذ ملامح الرؤية التنموية للمحافظة من خلال امداد المحافظة بـعدد 10 مقطورات للاستفادة بها في منظومة المخلفات الصلبة والتنسيق مع إدارة البيئة بالمحافظة لوضع اطار كامل للبيانات الخاصة بمنظومة المخلفات سواء كميتها ومكونتها، ودراسة إمكانية تطبيق تحسين منظومة الجمع السكني والفصل من المنبع، علاوة على التنسيق والمتابعة مع الجمعيات الأهلية بمحافظة شمال سيناء لتنفيذ استراتيجية توعية بمنظومة الفصل من المنبع.

كما ناقش الاجتماع التنسيق مع المحافظة لبحث امكانية تطبيق نماذج وحدات البيوجاز علي مستوي المنازل في العريش وتدريب الكوادر لتطبيق المنظومة في المنطقة، وتشكيل لجنة من وزارة البيئة والمحافظة بالتعاون مع وزارات الاسكان والزراعة والري لوضع خطة استخدامات للأراضي حول بحيرة البردويل لتكامل الانشطة وعدم تضاربها واستخدامها الاستخدام الامثل لعدم تلك تأثير الانشطة سلبيا علي البحيرة.

وتناول الاجتماع ايضا امكانية عمل مسح لتقييم المخاطر من خلال انشاء مركز للتدخل السريع لمواجهة حوادث التلوث البيئي بالتعاون مع المحافظة وهيئة ميناء العريش، والتنسيق مع محافظ شمال سيناء ومديرية وزارة الصحة لانشاء محرقتين ضمن مجموعة محارق بالعريش، وذلك من خلال منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة مع تدريب العاملين في المستشفيات على التعامل مع تلك المنظومة.

أ ش أ