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الإسكان توافق على تقسيط مديونيات المنشآت السياحية لصالح شركة المياه

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الإسكان توافق على تقسيط مديونيات المنشآت السياحية لصالح شركة المياه الإسكان توافق على تقسيط مديونيات المنشآت السياحية لصالح شركة المياه

الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان

وافق الدكتور مهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على جدولة المستحقات على المنشآت السياحية بحيث يتم سداد كامل المتأخرات حتى 31/12/2013 على ستة أقساط شهرية متساوية ابتداء من 1/7/2014 وحتى 1/1/2015 بموجب شيكات بنكية، على أن يتم سداد الإصدارات فى ميعادها اعتبارا من 2/2014 ، وألا يتم توقيع الاتفاق على التقسيط مع أى شركة أو قرية سياحية إلا بعد سداد فاتورة 1، 2 /2014.

وأعرب هشام زعزوع وزير السياحة على تقديره البالغ لهذا القرار الذى سوف يكون له أثرا إيجابيا فى التخفيف من أعباء المنشآت السياحية، موضحا أن هذا القرار يعكس تفهما وتقديرا من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتحديات التى تواجه القطاع السياحى ويؤكد مساندتها للقطاع فى مواجهة هذه التحديات، كما أنه يعد نموذجا رائعا للتعاون بين وزارة السياحة وكافة الوزارات الأخرى فى العمل على دعم صناعة السياحة من منطلق كونها ركيزة أساسية للاقتصاد القومى.

يذكر أن وزير السياحة اجتمع أمس والسيد وزير المالية والسيد رئيس اتحاد الغرف السياحية لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحى للعمل على تذليل أية عقبات تعترض النشاط السياحى وجارى عقد لقاء مع السيدة وزيرة القوى العاملة يوم 8 أبريل بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع كل من وزير الكهرباء ووزيرة التضامن وذلك فى إطار سعى وزارة السياحة من تواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة لحل مشاكل القطاع السياحى وحتى تستعيد الحركة السياحية معدلاتها الطبيعية وتستطيع كافة المنشآت السياحية أن تفى بكافة التزاماتها .

أ ش أ

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