تأجيل محاكمة 80 إخوانياً بأحداث “روض الفرج” لـ 27 ابريل

أجلت محكمة جنايات شمال قاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة محاكمة 80 متهما من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل ممن ينتمون لجماعة الأخوان بقضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدويه والنهضة لجلسة 27 ابريل لاستكمال سماع الشهود

وسمح القاضي بدخول الصحفيين بدون تصوير،كانت النيابة قد وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة منها: القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في إحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس الماضي.