ضابط جيش يقتل مسجل خطر حاول سرقته بالإكراه في البحيرة‎

قام عقيد بالقوات المسلحة بإطلاق النار على تشكيل عصابى حاول سرقة سيارته بالإكراه فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

كان اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا من العقيد الوليد .س.خ الضابط بالقوات البحرية انه اثناء سيره بسيارته الخاصة فى طريق عودته إلى قرية الكراكون بمركز كفر الدوار فوجىء بسيارة يستقلها 4 مجهولين قاموا باستيقافه و انزاله من سيارته تحت التهديد بالسلاح النارى الا انه قاومهم وقام بإطلاق النار عليهم من سلاحه الشخصى مما ادى إلى إصابة أحدهم وانهم حملوه فى سيارتهم وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق للبحث تحت اشراف اللواء اشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى و العميد محمد خريصة رئيس المباحث ،

> وكشفت تحريات العقيد محمد عمار رئيس فرع البحث بكفر الدوار و الرائد محمد الطنيخى رئيس مباحث كفر الدوار عن وصول أحمد مجدى مصطفى العبد -27 سنه- مسجل خطر متوفيا اثر إصابته بطلق نارى.

وتوصلت التحريات الى قيام المتهم المتوفى بتزعم تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية و ان التشكيل العصابى يضم كلا من محمود .ف.ع 18 سنه و محمد .ع.ص 26 سنه و محمد .خ .ع 25 سنه مسجل خطر وجميعهم مقيمون بقرية كفر سليم بمركز كفر الدوار و انهم وراء الحادث.

تم ضبط المتهمان الاول و الثانى و عثر بحوزة الثانى على فرد خرطوش ، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة ، و تبين انها مبلغ بسرقتها فى قسم المنتزه اول بالإسكندرية.

تم ابلاغ النيابة العامة للتحقيق وتواصل المباحث جهودها لضبط المتهم الهارب.