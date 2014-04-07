إخلاء سبيل 6 من عناصر الإخوان بكفالة ألف جنيه في اشتباكات شبرا

أمرت محكمة جنح مستأنف الوايلى والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بإخلاء سبيل 6 من عناصر جماعة الإخوان ” الإرهابية ” ، بكفالة الف جنية لكل واحد منهما ، وذلك على خلفية اتهامهم في أحداث العنف والبلطجة التي شهدتها منطقة شبرا في أغسطس الماضي .

صدر القرار برئاسة المستشار تامر عبد الونيس وأمانة سر محمد الخولي .

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتعدي بالضرب على المواطنين وإحداث إصابات بهم بقصد الإرهاب, الشروع فى القتل وتكدير الأمن العام.