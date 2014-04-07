بالصور..الفريق صبحى يكرم ضباط وجنود المنطقة الغربية العسكرية

أكد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن أمن مصر القومي، مهمة مقدسة لا تهاون فيها ، وأن رجال القوات المسلحة اقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كافة المخاطر والتحديات الخارجية والداخلية ، وأن يكونوا أوفياء للمهام والمسئوليات التي كلفهم بها الشعب للدفاع عن أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال لقاؤه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود بالمنطقة الغربية العسكرية .

وأشاد صبحي برجال المنطقة الغربية العسكرية ودورهم العظيم في تأمين الحدود وفرض السيطرة الأمنية على حدودنا الغربية ، والتصدي بكل شجاعة وشرف للمخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة، عن اعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في كل ما يتخذ من إجراءات للحفاظ على أمن مصر وإستقرارها ، مؤكداً أنهم جرء أصيل مكمل للقوات المسلحة فى ادائها لمهامها فى حماية الوطن أرضاً وشعباً .

وأدار الفريق أول صبحي حواراً مع رجال المنطقة الغربية العسكرية وطالبهم باليقظة الكاملة والإستعداد الدائم لمواجهة محاولات التسلل وعمليات التهريب للأسلحة والمواد المخدرة ، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى ، وما يملكونه من أسلحة ومعدات وتطوير ادائها وتعظيم الإستفادة منها ، والإهتمام بتنمية القدرات الميدانية والبدنية للمقاتلين والتواصل الكامل معهم والحفاظ على روحهم المعنوية العالية بإعتبارهم الركيزة الأساسية للحفاظ على القوات المسلحة وأن تظل مصر دائماً وطناً حراً وآمناً لكل ابنائها.

وقام الفريق أول المتميزين من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة الغربية العسكرية لجهودهم فى الإرتقاء بالتدريب وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى القوات المسلحة ، وكذا القضاء على عمليات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة وعمليات التسلل عبر الحدود .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .