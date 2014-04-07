غدا.. وزيرة البيئة تفتتح مؤتمرا عن منظومة المخلفات الصلبة

تفتتح الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، مؤتمر الآليات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة غدا صباح الثلاثاء، بفندق سوفتيل الجزيرة.

وقالت الدكتورة ليلى اسكندر فى تصريحات صحفية، إنه تهدف ورشة العمل إلى فتح قنوات للحوار بين الحكومة والمنتجين والجهات المعنية المختلفة حول إمكانية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج فى جمهورية مصر العربية، تعد المسئولية الممتدة للمنتج أحد أهم السياسات البيئية المطبقة فى العديد من دول العالم لتحسين تصميم المنتجات، لتكون صديقة للبيئة، ولسد الفجوة المالية المرتبطة بالتعامل مع المنتجات بعد مرحلة الاستهلاك.

يشارك فى ورشة العمل لفيف من الخبراء المصريين والدوليين لعرض تجارب بعض الدول التى تطبق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج، واستخلاص الدروس المستفادة التى ستساعد المشاركين فى وضع تصورهم لكيفية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج فى مصر خلال المرحلة القادمة، منهم المهندس يواخيم شترينر منسق البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس أحمد سعيد مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس آمين حسن رئيس النقابة العامة للعاملين فى النظافة وتحسين البيئة، والعديد من الخبراء فى مجال المخلفات الصلبة، وتستمر الورشة على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء.

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