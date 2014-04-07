مبعوث الأمم المتحدة لليبيا: مصر لا تريد أن تكون طرفا فى الصراع السياسى الليبى

أعرب الدكتور طارق مترى، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عن شكره لمصر لما تقدمه من دعم للأمم المتحدة عامة، وبعثتها فى ليبيا على وجه الخصوص، وهو دعم متعدد الأشكال.

وقال مترى، فى تصريحات له عقب مباحثاته اليوم مع نبيل فهمى وزير الخارجية، إن المباحثات دارت حول فكرة واحدة هى أولوية بناء الدولة فى ليبيا وبناء مؤسساتها، حيث أكد الوزير نبيل فهمى أن مصر لا تريد أن تكون طرفا فى الصراع السياسى الليبى، لأن هذا شأن ليبى، ولكنها تريد أن ترى قيام دولة حقيقية ذات مؤسسات، وأنها تدعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

وقال مترى إنه أطلع الوزير فهمى على محاولاته لإجراء حوار بين القوى السياسية الليبية، لمنع التصعيد والتوافق حول أولوية بناء الدولة وتفضيلها على المنافسة السياسية التى تهدد أحيانا الاستقرار فى ليبيا. وأضاف المسئول الدولى أن الوزير فهمى أكد له حرص مصر- رغم كل ما يقال هنا وهناك- على الاستقرار فى ليبيا، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى تفاصيل العمل الذى يجب القيام به من أجل إنجاح هذا الحوار.