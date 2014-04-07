مخترعون مصريون يحصلون على ميداليات ذهبية وبرونزية فى معرض جنيف للاختراعات

قام أحمد شاهين، القنصل العام فى جنيف شاهين، بتهنئة جميع المخترعين المصريين المشاركين فى الدورة الـ 42 لمعرض جنيف للاختراعات، لفوزهم بالعديد من الميداليات الذهبية والبرونزية، تقديرا لاختراعاتهم المهمة وتحدث مع رئيس لجنة التحكيم ونائبه رئيس المعرض بشأن المشاركة المصرية الناجحة فى المعرض والاختراعات العلمية التى نالت إشادتهم، معربين عن تطلعهم لاستمرار المشاركة المصرية السنوية فى المعرض.

تضم قائمة الفائزين كلا من:

- الدكتور شريف صلاح عبد العزيز، الميدالية الذهبية لاختراعه الخاص بعلاج فيرس الإيدز.

> - الدكتور عبد الله الطيب، الميدالية الذهبية لاختراعه الخاص بمبيد طبيعى لمكافحة الملاريا.

> - الدكتور محمود حافظ، الميدالية الذهبية لاختراعه الخاص بالقوالب الإلكترونية لمفصل الركبة الصناعى.

> - الدكتورة هبة الرحمن أحمد، الميدالية البرونزية، لاختراعها الخاص بجهاز الترميم.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الـ 42 لمعرض جنيف للاختراعات، شارك بها 45 دولة، و790 مشاركا، وبلغ عدد الزائرين للمعرض نحو 60 ألف زائر.