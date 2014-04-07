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العثور على هندي يسبح في دمائه على متن رحلة إلى حيدر آباد

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العثور على هندي يسبح في دمائه على متن رحلة إلى حيدر آباد العثور على هندي يسبح في دمائه على متن رحلة إلى حيدر آباد

ذكرت وسائل إعلام هندية أنه تم العثور على رجل هندي في الثلاثين من عمره، وهو ينزف بشدة داخل حمام الرجال على متن طائرة تابعة لطيران الإمارات كانت متجهة إلى حيدر آباد في الرابع من شهر أبريل الجاري.

ونقلا عن الشرطة، حاول الراكب الانتحار بواسطة قطع وريد اليدين والرقبة بشفرة حادة في مرحاض الرحلة رقم  EK526 قبل وقت قصير من هبوطها في مطار راجيف غاندي الدولي في شمس آباد.

من جانبها أكدت إدارة طيران الإمارات الحادثة وذكرت أن الطاقم اكتشف الحادثة قبل هبوط الطائرة وقدم العلاج اللازم للرجل. وأضافت أن طاقماً طبياً كان ينتظر في المطار لنقل الراكب إلى أقرب مستشفى.

ونقل موقع نيو  انديان اكسبريس أن إحدى المضيفات لمحت الرجل وهو مستلق على أرضية الحمام وكان غارقاً في دمائه ونبهت طاقم الطيران.
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