زايد للإسكان يوقع 4 اتفاقيات ضمن خدمة "وفّر"

كشفت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان أن نسبة الخصومات التي يحصل عليها المستفيدين عن طريق اتفاقيات الشراكة المبرمة مع القطاع الخاص بلغت ما يقارب 50% بإجمالي عدد 130 اتفاقية شراكة. وانطلاقأ من رؤية البرنامج في تحقيق "إسكان وطني رائد ومستدام" وتوفير أفضل الخدمات المضافة، قام برنامج الشيخ زايد للإسكان بتوقيع 4 اتفاقيات شراكة من شأنها المساهمة في تخفيض كلفة بناء المسكن من خلال خدمة "وفّر" عن طريق عقد اتفاقيات شراكة مع شركات مواد البناء قي القطاع الخاص بهدف خفض كلفة بناء المسكن بنسبة قد تصل إلى 20% للمستفيدين من المساعدات السكنية من البرنامج.



> وأكدت المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام البرنامج أن اتفاقيات الشراكة تهدف إلى إيجاد سبل تخفيف تكاليف بناء المسكن والاستغلال الأمثل لمبلغ المساعدة السكنية التي يقدمها البرنامج للمستفيدين من المساعدة المالية. وتقدم الشركات خصومات تصل إلى 50% لتلبي بذلك احتياجاتهم وتطلعاتهم بأسعار منافسة وتحقيق الاستفادة القصوى من مبلغ المساعدة المالية.



> وأبرم البرنامج 4 اتفاقيات شراكة جديدة تورد وتنتج المواد الأساسية الخاصة بالبناء وتقدم خصومات تصل إلى 50% بالمئة من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق. ووقع الاتفاقيات شركة المسكن للإستشارات الهندسية وشركة الكندي لمواد البناء والتي تصل خصوماتها إلى 35% على الأدوات الصحية والسيراميك والإكسسوارات والخلاطات وشركة كازا برستيج والتي تصل خصوماتها إلى 50% على التصميم والإشراف وتنفيذ الأثات والديكورات ومؤسسة السلامي التي تصل خصوماتها إلى 20% على كاميرات المراقبة والأبواب الإلكترونية وأجهزة الإنذارات. وبلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمها البرنامج أكثر من 100 شركة تقدم أسعار مخفضة للمستفيدين وتحقق استراتيجية البرنامج الرامية إلى خفض تكاليف البناء.

وبلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمها البرنامج 130 شركة تقدم أسعار مخفضة لمستفيدي البرنامج وتمثل هذه الشركات التي تورد وتنتج المواد الأساسية الخاصة بالبناء خصومات تصل إلى 50 بالمائة من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق ويمكن للمستفيدين تعبئة نموذج الحصول على تخفيض لأسعار مواد البناء واعتماده من البرنامج وتقديمه للشركة.



> ويمكن للمستفيدين من المساعدات السكنية الحصول على قائمة الشركات التي تقدم عروضاً مخفضة على منتجاتها من قسم تطوير المشاريع أو من خلال زيارة موقع البرنامج الإلكتروني إلى جانب ذلك سيقدم البرنامج مزايا للشركات عن طريق حصولهم على فرصة الإعلان عن الشركة في المجلة التي يصدرها البرنامج وذلك دون مقابل مالي بالإضافة للإعلان عنها في الموقع الإلكتروني للبرنامج. كما تمكن الاتفاقية الإعلان للشركات في الملتقيات والفعاليات التي يعقدها البرنامج ودعوتهم لحضور بعض الدورات والندوات التخصصية التي يعقدها البرنامج وإمكانية توزيع وعرض الكتيبات الترويجية الخاصة بالشركات في كافة فروع البرنامج وذلك بعد أخذ الموافقة من البرنامج على كتيب العرض وإمكانية المشاركة في المعارض التخصصية التي يقيمها البرنامج.



> وتسهل اتفاقيات الشراكة التي يعقدها البرنامج على المواطنين المستفيدين من المساعدة المالية واستغلال المساعدة المالية بالشكل الأمثل وذلك عن طريق توفير خيارات متعددة تتلائم مع قدرات المستفيدين المالية وتوفر لهم الاستقرار السكني.

>