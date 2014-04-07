الصحف البريطانية: "سكوتلاند يارد " بدأت التحقيقات لكشف غموض الحادث

أوردت الصحف البريطانية تقارير جديدة عن حادثة الاعتداء بالضرب عن المواطنات الثلاثة في لندن وقالت صحيفة دلي مير البريطانية إن الإماراتيات الثلاثة بعمر 30 سنة تعرضن لهجوم بمطرقة من قبل مجهول عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل بقصد السرقة أثناء تواجدهن مع أطفالهن الثلاثة النائمين في الغرفة المجاورة لغرفتهم بالطابق السابع بفندق كمبرلاند الذي يبعد أمتار قليلة من شارع أكسفورد في لندن.

وذكرت أنه "تم نقل المصابات إلى المستشفى في وسط لندن في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد الماضي إحداهن تعاني من غيبوبة وحالتها حرجة بعد تعرضها لشرخ في الجمجمة واصابات في الوجه إثر الهجوع العنيف.

وذكرت صحيفة ستاندرد في لندن أن شرطة سكوتلاند يارد طوقت مسرح الجريمة ومعاينته وبدأت التحقيقات واستدعت العديد من الشهود من العاملين في الفندق وعدد من النزلاء للوقوف عن ملابسات الحادث كما حاولت استجواب اثنتين من السيدات اللاتي تعرضن للهجوم وحالتهن مستقرة إلا أن تأثير الصدمة منعتهما من الحديث للشرطة.

وأشارت إلى أن الشرطة استدعت أيضا تسجيلات كاميرات المراقبة من خارج وداخل الفندق للوقوف على كيفية دخول الجناني إلى الفندق وكيفية تنفيذ جريمته وإمكانية التعرف على شخصيته أو شخصياتهم.

وذكرت صحيفة انترناشونال بيزينس تايم أن السيدة التي أصيبت بشروخ في الجمجمة لا تزال بحالة حرجة وتمت إحاطتها بالعناية الطبية المركزة، واشارت الصحيفة إلى أن نزلاء الفندق اصيبوا بالرعب والفزع عقب هذا الحادث وفضل بعضهم المغادرة إلى فنادق أخرى.

وقالت سيدة من نزيلات الفندق طلبت عدم الكشف عن اسمها للصحيفة" لا أستطيع أن أصدق أن ذلك يحدث انه أمر شنيع جدا، حدوث هذا الاعتداء بمطرقة على ثلاث سيدات جعلنا الليلة الماضية في حالة من الرعب والقلق، والشرطة طوقت مكان مسرح الجريمة ولم تسمح لأحد بمشاهدة مكان الحادث.

وذكرت بي بي سي نقلا عن شرطة سكوتلاند يارد بأن النساء الثلاثة هوجمت في غرفة الفندق الخاصة بهم بالقرب من ماربل آرك من قبل رجل مسلح بمطرقة اثناء النوم بصحبة أطفالهن.

ونقلت الصحيفة عن أحد موظف من شركة جيومان التي تديلر الفندق "نحن قلقون بشأن النساء اللواتي تعرضن للهجوم ونبذل كل ما في وسعنا لدعم الشرطة في التحقيقات تحقيقهم، ولكن من السابق لأوانه التعليق أكثر من ذلك"

وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن المصابات الثلاث يعانين من إصابات الرأس والوجه، حالة اثنان منهما مستقرة وغير مهددة للحياة واحدة تعاني من حالة حرجة ولكن مستقرة في المستشفى.

وقال كبير مفتشي المباحث اندي تشالمرز : " كان الهجوم العنيف على نحو غير عادي وأنا حريص جدا على استدعاء واستجواب أي شخص كان في الفندق أو كان يحوم حوله بين الساعة الواحدة والثانية بعدد منتصف الليل.

من جهة أخرى تتابع وزارة الخارجية وسفارة الدولة في لندن باهتمام كبير سير التحقيقات مع شرطة إسكتلاند يارد لكشف غموض الحادث ومعرفة الجاني والأسباب التي أدت إلى هذا الاعتداء الوحشي.

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