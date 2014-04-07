ريهانا حامل ووالد الطفل مجهول الهوية

"النجمة العالمية Rihanna حامل". خبر صادمٌ تناقلته الصحف الأجنبية، متسائلة عمّن يكون والد طفل النجمة المبتعدة قليلاً عن الأضواء هذه الأيام.

وقد أظهرت صورٌ التقطت، أثناء وجود Rihanna في لوس أنجلوس، علامات حملٍ على جسد النجمة البالغة من العمر 26 عاماً.

والسؤال المطروح، إذا تأكّد الخبر، هو: "من يكون والد الطفل؟". أهو Drake أو Chris Brown؟ والسبب في ذلك أنّ علاقة النجمة في الفترة الأخيرة كانت متأرجحة بين الاثنين، فيما بقيت هي صامتةً حيال موضوع علاقاتها الغرامية، ما سبّب التباساً لدى المهتمين بشأن هوية الأب الحقيقية.

وما زاد في ظنون المتابعين أنّ Rihanna ابتعدت عن الحفلات الصاخبة والتدخين والشرب، خلافاً لجاري عادتها ومقتضيات يوميّاتها.

وإلى أن يتأكّد الخبر، ستظلّ احتمالات الترجيح والتشكيك هي السائدة، إذ قد تكون الصورة الملتقطة قد أظهرت Rihanna بهذا الشكل بعد اعتماد زاوية تصوير غير ملائمة. ولن يتمّ الاطمئنان إلى أيّ احتمال قبل فترة من الزمن، أو بعد تعليق من النجمة نفسها على الموضوع.

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