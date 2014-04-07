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من يقف وراء حملة مقاطعة هيفا وهبي؟

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من يقف وراء حملة مقاطعة هيفا وهبي؟ من يقف وراء حملة مقاطعة هيفا وهبي؟

بعد طرح الدعاية الخاصة بفيلم "حلاوة روح" عبر عدد كبير من الفضائيات، من خلال الأغنية التي تجمع حكيم ببطلة الفيلم هيفا وهبي التي تظهر فيها وهي ترقص بطريقة مثيرة، وبعد طرح الإعلان الثاني الذي يحتوي على العديد من لقطات الفيلم، شن عدد كبير من النشطاء حملة لمقاطعة الفيلم واستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هذه الحملة.
وجاء في البيان الذي حظي بمشاركة كبيرة على الفايسبوك "أي حد عنده ‫‏نخوة‬ أو ‫‏ذرة‬ من الرجولة لازم يقاطع فيلم "حلاوة روح‬ "لتاجر اللحمة السبكي والراقصة ‫‏هيفا وهبي‬ والأخ الشعبي ‫‏حكيم‬. بعد كم الإسفاف واستخدام أطفال في الفيلم وكم الألفاظ الخارجة والتحرش‬ العلني على أنظار وأسماع كل مشاهد".
وحمل البيان ألفاظ أكثر قسوة نتمنّع عن نشرها، تؤكد أن هذا الفيلم ينضم إلى قائمة أفلام السبكي التي دمرت جيلاً بأكمله، بما تحمله من عري وإسفاف وبلطجة.
ويبقى السؤال، من يقف وراء هذه الحملة؟ هل هم مجرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أم متضررون من نجاح محتمل للفيلم؟ أم أنّهم صناع الفيلم نفسه أرادوا لفت الأنظار إليه قبل إطلاقه؟
يبقى أن نذكر أن الفيلم سينطلق من لبنان مساء غد الثلاثاء، حيث ستقوم هيفا وهبي بمشاهدة العرض الخاص مع الصحافيين؟

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سيدتي