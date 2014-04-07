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نقابة الأشراف تنعى ضحايا أحداث أسوان وتدعو “الهلايل والنوبة” لوأد فتنة السيل

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نقابة الأشراف تنعى ضحايا أحداث أسوان وتدعو “الهلايل والنوبة” لوأد فتنة السيل نقابة الأشراف تنعى ضحايا أحداث أسوان وتدعو “الهلايل والنوبة” لوأد فتنة السيل

نقابة الأشراف

نعت “نقابة اﻷشراف” ضحايا أحداث أسوان، وأكدت أنها تمثل حالة غريبة على تاريخ أبناء أسوان والنوبه اللذين مثلوا على مر العصور مثاﻻً يحتذى به للهدوء والطيبة.

ودعا نقيب اﻷشراف السيد محمود الشريف، جميع أبناء الهلايل والنوبيين إلى الامتثال إلى صوت العقل وحقن دمائهم وتهدئة اﻷجواء للقصاص العادل ووأد الفتنة التى أشعلها مغرضون فى منطقة السيل الريفى، مذكراً الجميع بأن الفتنة نائمة و أنه ملعون من أيقظها ، وأن المضى فى طريق الدم لن يجلب إﻻ المزيد من الخسائر فى الأرواح والممتلكات.

وأضاف أناشد كبار عائلات الهلايله والنوبه استيعاب غضبة الشباب وتهدئتهم فرضاً للأمن وإزالة لغبار العداوة التى حلت على البلد الطيب الهادئ، داعياً لجان المصالحة أن يقوموا بواجبهم تجاه ما حدث على الفور، وأن تتدخل قوات الجيش والشرطة لحفظ الأمن والسيطرة على الموقف حفاظاً على الدماء التى تسيل .

 

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