10 عقود ماسية لإطلالة مترفة

لا تكتمل اطلالاتنا الرسمية وفساتيننا المسائية من دون أن نزيّنها بالإكسسوار الملائم، وليس هناك أجمل من العقود الماسية ذات الابتكارات والتصاميم الرائعة لإكمال هذه الإطلالات، وكل سيدة لديها ذوقها الخاص وتفضل تصميماً معيناً. فمنهن من يفضلن العقود الكبيرة، وأُخريات يفضلن التصميمات الناعمة، وبعضهن يحبذن تلك المصنوعة من الأحجار الماسية بالكامل، وأُخريات يخترن تلك الملونة والتي تجمع أنواع مختلفة من الأحجار الكريمة. ونحن اخترنا لك اليوم مجموعة من أجمل العقود لهذا الموسم ومن أهم دور المجوهرات في العالم لتختاري بدورك العقد المفضّل والأنسب لإطلالتك.

تستطيعين اختيار عقد الـ 4Seasons من Bulgari بتصميم أوراق الأشجار والزهور المصنوعة من الذهب الأبيض وحبات الماس والتي تلتف حول الرقبة بطريقة رائعة، أو عقد Amulette من Cartier بتصميمه المعاصر والفريد من الذهب الأصفر والمرصع بحبات الماس وباللؤلؤ الأسود. أو بامكانك أن تختاري عقد Boule de GRISOGONO من الذهب الأبيض والماس وخاصة ان كنت ترتدين فستاناً مع ياقة على شكل حرف "v" أو عقد Intarsio من Bulgari المصنوع من الذهب الأبيض والمرصع بالماس والذي يلائم نفس قصة الفستان أو قميص حريري فاخر. كما بامكانك الذهاب إلى خيار ملون مناسب لفصل الربيع الزاهي وارتداء هذا العقد المدهش من مجموعة Cher Dior Majestueuse المصنوع من الذهب الأصفر، الماس، الياقوت، والزمرد، والعقيق. وبامكانك دائماً الذهاب مع خيار مبتكر وغير تقليدي مثل عقد Collier Camellia Gourmand الرائع من Chanel والذي يجمع بين عقد ودبوس يعلق على الصدر والمصنوع من الذهب الأبيض والماس والعقيق الملون. أو اضافة اللون الأصفر الهادئ الى اطلالتك باختيار عقد Colors of Wonder من Tiffany&co. المصنوع من الذهب الأبيض والماس والمزين بماسة "ماركيز" الصفراء الرائعة. كما بامكانك تزيين عنقك بمجموعة من الأزهار الربيعية المتفتحة بألوان وتدرجات الزهر مع عقد Hortensia المفعم بالأنوثة من Chaumet والمصنوع من الذهب الأبيض، الماس، وحجر اللازورد. وان كنت تبحثين عن الفخامة فستجدينها في عقد Chain Attraction من Louis Vuitton المصنوع من الذهب الأبيض والماس. ولإطلالة حالمة بامكانك اختيار عقد Sautoir Petrales de Camelia من Chanel المزين بورود الكاميليا المفضلة لـ Coco Chanel والمصنوع من الذهب الأبيض والماس.

مهما كان ذوقك ستجدين بالتأكيد خيارك في هذه المجموعة.