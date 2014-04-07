لوني ربيعك بألوان الباستيل الهادئة

مع كل فصل جديد ننتظر صيحات الموضة التي سيقدمها لنا مصممو الأزياء، وننتظر بفارغ الصبر الابتكارات والابداعات التي سنراها على منصات عروض الأزياء ولاحقاً في خزائننا وفي إطلالاتنا، من قصّات مميزة، أقمشة، وألوان... وموسم ربيع وصيف 2014 كان حافلاً بهذه الابتكارات، والصيحات الرائعة ومن أكثرها قوة كات صيحة ألوان الباستيل الهادئة والرومنسية.

الصيف مرتبط دائماً بالألوان الزاهية والمنعشة، حيث نكون قد مللنا ألوان الشتاء الداكنة كالأسود والكحلي والبني، وهذا الصيف ألوانه مميزة جداً وستعشقها كل سيدة وخاصة درجات ألوان الباستيل التي رأيناها تنتشر بقوة لدى العديد من دور الأزياء العالمية مثل Burberry Prorsum، Balmain، Nina Ricci، Antonio Berardi وغيرهم... وقد قدّمها كل منهم على طريقته الخاصة، وقد تنوعت هذه الألوان بين الزهري الشاحب، الأزرق الهادئ، الأخضر الفاتح، والأصفر.

وقد شملت هذه الصيحة الملابس والاكسسوارت من أحذية وحقائب وأحزمة، وحتى المجوهرات والنظارات الشمسية تلونت بهذه الدرجات.

هذه الصيحة تناسب مختلف النساء على مختلف الأعمار وألوان البشرة والشعر، ولارتدائها بأفضل طريقة حاولي أن تختاري دائماً الألوان المتقاربة مع بعضها البعض، فمثلاً ادمجي اللون الزهري مع الأزرق، أو الأخضر مع الأصفر، وكذلك الأبيض يليق بهم أو اختاري إحدى هذه الألوان لاطلالة كاملة كتلك لدى J.Mendel. واختاري معهم الأحذية بألون معدنية وخاصة الفضي.

اختاري الدرجة التي أعجبتك ولوني ربيعك بألوان الباستيل.