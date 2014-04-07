رامي عياش يهاجم الصحافة والنقابة ترد: لم نمنحك اللقب

قبل أيام، قام الفنان رامي عياش بنشر رسالة شكر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى نقابة الموسيقيين في مصر وقال فيها: "شكر كبير من كل قلبي لنقابة موسيقيي مصر وللشعب المصري لاختياري الفنان العربي الأول في مصر".

وهذه الرسالة تعني للقارىء العادي أنّ نقابة الموسيقيين المصريين ونقيبها الفنان مصطفى كامل منحا رامي لقب الفنان العربي الأول في مصر.

وعليه فقد نفى النقيب أي صلة له بهذا اللقب الذي قال رامي إنه منح له، وأوضح عبر القنوات الفضائية كما سبق وأشرنا في "سيدتي نت"، أنه قال إنه لو كان الأمر يقف عند عدد الحفلات التي يقيمها رامي لمنحه اللقب، لكانت نانسي عجرم المشاركة دائما في الحفلات المصرية الأولى به.

كلام غير موثق

أي تقف القضية عند حدود إعلان رامي حصوله على اللقب ونفي النقيب هذا الأمر، ولا علاقة للصحافيين الذين اتهمهم رامي في بيان أصدره بالجهل بالقضية، سوى أنهم كانوا مجرد ناقلين للخبر ولنفيه.

وقد كان الأولى برامي أن يتصل بمصطفى كامل ليستفسر منه عن حقيقة هذا اللقب، بعد أن تبين أنه استند إلى كلام غير موثق من المشرف العام على العمل في نقابة الموسيقيين السيد خالد المغربي، كما أورد في بيانه، بل أنه قام أيضاً بتوجيه رسائل الشكر للنقابة، رغم أنه لم يتم إخطاره رسمياً به.

وكان الأفضل لفنان بحجم ونجومية رامي أن ينتظر أن يحصل على اللقب رسمياً من النقيب وليس من خلال وسيط.

وقد جاء في البيان الذي أصدره رامي، أنّ اللقب منح له طبقاً لإحصائيات النقابة، ولم نعلم من أين حصل رامي على الإحصائيات، التي لم يتحدث عنها النقيب نفسه، إذ جاء في بيان رامي "أشارت إحصاءات نقابة الموسيقيين في مصر إلى أن البوب ستار رامي عياش هو أكثر فنان غير مصري استطاع أن يشارك في الحفلات في مصر، وهو بذلك قد تصدّر قائمة الفنانين غير المصريين من حيث إحياء الحفلات في مصر، وهذا ما تبيّنه الإيصالات الموجودة في النقابة بحسب ما أكّده المشرف العام على العمل في نقابة الموسيقيين السيد خالد المغربي".

ديو عدوية

وعن سر اختيار رامي يقول المغربي بحسب ما جاء في بيان رامي، إن "البوب ستار قريب جداً من الشعب المصري بسبب خفة دمه وأناقته وأيضاً لاختياره أغان تجذب الشعب المصري، بالإضافة إلى أنه يشارك في الكثير من الأعراس الخاصة لعائلات عريقة ورفيعة المستوى في المجتمع المصري... بالإضافة إلى أنّ رامي عياش استطاع أن يثبت مكانته في مصر خاصة مع الدويتو الذي قدمه مع أحمد عدوية "الناس الرايقة" والذي لا يزال له صدى كبير في مصر".

وقبل أن يبدأ رامي في كتابة بيانه السالف ذكره قدم ملحوظة قال فيها:" يؤسفنا الرد على نخبة من أهل الصحافة التي نكنّ لها جلّ الاحترام ونفتخر بها، والتي توقعنا منها الرد على بعض الذين لا يجيدون القراءة ولا يفقهون بمهنتهم، إلا أننا تفاجئنا وللأسف أنهم انجرّوا معهم بالجهل.

لهؤلاء نوضح ونعلّم كيفية القراءة، حيث أن البيان الصادر عن مكتب البوب ستار رامي عياش الإعلامي لم يذكر كلمة "تكريم" على الإطلاق.

رد النقابة

من ناحيته قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، إنّ النقابة لم تجر أي استفتاء لاختيار النجم العربي الأول في مصر، وأكد أنّ ثمّة سوء فهم حصل لأن المقصود من تصريح أحد العاملين في لجنة العمل هو أن رامي أكثر المطربين استخراجاً لتصاريح عمل وهذا يعكس حجم نشاطه الكبير في مصر.