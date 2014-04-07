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كيف ردّت أحلام على خبر انسحاب راغب من Arab Idol؟

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كيف ردّت أحلام على خبر انسحاب راغب من Arab Idol؟ كيف ردّت أحلام على خبر انسحاب راغب من Arab Idol؟

أثار خبر انسحاب الفنان راغب علامة من لجنة تحكيم برنامج Arab Idol، الكثير من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اتهم جمهور راغب أحلام بالوقوف وراء انسحاب فنانهم، رغم نفي هذا الأخير أي علاقة لزميلته بقراره، وتأكيد البعض أن السبب وراء انسحابه هو قيام مجموعة MBC بتغيير الموعد المحدد لإطلاق الموسم الثالث من البرنامج من أبريل إلى سبتمبر، وهو ما لا يناسب راغب بسبب وجود ارتباطات كثيرة لديه في هذه الفترة، إلا أنّ راغب لم يؤكد ولم ينف ما يشاع بانتظار البيان الذي سيصدر هذا الأسبوع عن مكتبه الإعلامي كما سبق وصرّح في حديث حصري لـ"سيدتي نت".
على الجانب الأخر وعلى غير عادتها، حاولت أحلام تجاهل خبر الانسحاب ولم تعلق عليه، واكتفت بكتابة الآية الكريمة "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".
فهل كانت تقصد أحلام أن الله اخذ بثأرها من راغب، خاصة وأنهما على خلاف دائم وصل إلى حد التراشق الإعلامي؟ أم أنها قصدت أمراً أخراً؟

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سيدتي