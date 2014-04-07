بالصور..الأجاويد يتوصلون لاتفاق هدنة بين قبيلتى الهلايل والدابودية لمدة 72 ساعة

توصلت قبيلتى الدابودية و بنى هلال لاتفاق هدنه مفتوحة لا تقل عن 3 أيام برعاية من محافظ أسوان مصطفى يسرى الذى نجح فى التوصل للاتفاق بعد اجتماعات مطولة مع الجانبين بحضور قيادات الدابودية وبني هلال بحضور الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان ، بجانب أجاويد وعواقل وقيادات القبائل العربية و الأسوانية وأيضاً القيادات الأمنية بالمحافظة ، وقد شمل الاتفاق بين القبيلتين العديد من الآليات منها عدم قيام أي منهم للاعتداء علي الأخر خلال فترة الهدنة ، وأيضاً وقف الحملات الإعلامية المتبادلة ، وإطلاق سراح كل من تم القبض عليهم من شباب القبيلتين باستثناء المتهمين في قضايا جنائية ، علاوة علي حصر المشكلة في مجال التنازع بين القبيلتين فقط دون امتدادها إلي باقي المناطق أو الأطراف الأخري ، مع عدم قيام أي طرف بقطع الطرق أو عمل أكمنة للتفتيش وتجنب الاحتكاك من خلال ابتعاد كل طرف عن مناطق تجمع الأخر .

واشترط الاتفاق تقديم أي متهم في عمليات القتل أو الاعتداء التي جرت إلي العدالة وتسليمه للأمن لبسط وتفعيل سيادة القانون دون تفرقة بين أحد وأخر .. كما تضمن الاتفاق سرعة دفن الجثامين من الجانبين بعد تصريح النيابة العامة بذلك ، وأيضاً بدء لجنة تقصي الحقائق في أعمالها للوقوف علي أسباب الأحداث ، مع الحصر الفوري لكافة التلفيات والخسائر سواء كانت في المنازل أو المحلات أو العربات أو المواشي.

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بحكمة قيادات القبيلتين لاحتواء الخلاف وحقن الدماء ، وخاصة أنهم أهل جوار ومصالح مشتركة وتضمهم أرض أسوان الطيبة التي كانت وستظل واحة للأمن والأمان ، لافتاً إلي أن المخزون الحضاري والرصيد الإنساني لدي أبناء المحافظة ساهم بشكل فعال في تقريب وجهات النظر ووأد الفتنة التي حاولت أطراف خارجية إلي تأجيجها وتضخيمها ، وخاصة في ظل انزعاج كافة مؤسسات الدولة من تطور الأحداث وعلي رأسها فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء .. وأضاف مصطفي يسري بأن المسئولية تقع علي الجميع سواء كانت جهات حكومية أو قبائل أو شباب في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن وعدم ترك أي طرف له مصالح خاصة في ضرب استقرار المجتمع وتهديد السلام الاجتماعي.