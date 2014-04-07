تسريحات الربيع من وحي النجمات

بالتأكيد جميعنا ننتظر إطلالات النجمات الصيفية لهذا العام، فإطلالاتهن تختلف من عام إلى آخر، وها قد بدأ موسم الربيع بالظهور محملاً بتسريحات جديدة ومميزة من النجمات، فهل هذه الإطلالات الحيوية هي البداية لإطلالات الصيف المشرقة؟

تتميز قصات شعر هذا الموسم بالتجديد والحيوية، كما تعتمد على استخدام دبابيس الشعر والضفائر المميزة والمبتكرة، إضافة إلى الزهور الجانبية التي تتناسب مع موسم الحيوية والورود.

إليك بعض تسريحات النجمات المتميزة والبسيطة، والتي يمكنك تطبيقها في المنزل بدون عناء:

1. تميزت إطلالة النجمة Elle Fanning بالحيوية الشديدة والتسريحات البسيطة المتألقة والغير معقدة، فهي دائماً تترك شعرها مفروداً لإطلالة أكثر بساطة، مع وضع دبوس للشعر على أحد الجوانب لإضافة المزيد من الجاذبية.

2. أما النجمة Amanda Seyfried فهي دائمة الظهور بشعر طبيعي بسيط، وتشير إلى أنها لا تقوم بصرف الكثير من الأموال على شعرها، ولا تقوم بفرده دائماً، إلا أن تسريحاتها هذا الربيع تعتمد في الأساس على فرد الشعر مع القليل من التجاعيد في الأسفل.

3. كذلك اعتمدت Barbara Palvin في تسريحاتها على البساطة والسهولة، فهي لا تحتاج إلى عناء في تنفيذها، ولعل السبب في ذلك هو أنها تفضل دائماً ترك شعرها كما هو حتى تشعر بمزيد من الطاقة والحيوية.

4. أما عارضة الأزياء Cara Delevingne فدائماً ما تتميز تسريحاتها بأنها ذات جانب واحد، مع القليل من الضفائر الصغيرة من الخلف، والتي تقوم بتثبيت شعرها على الكتف،مما يشعرها بمزيد من الثقة بنفسها وفقاً لقولها.

5. وأخيراً فإن تسريحات Clemence Peosy تتميز بالطراز الفرنسي، فهي تقوم بتجميع شعرها إلى الوراء مع تصميم ضفيرة للأسفل على شكل ذيل السمكة، وهي تسريحة بسيطة وسهلة وتتناسب مع الشعر الطويل والشعر متوسط الطول.

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