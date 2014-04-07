أسرار جمالية غريبة!

قد تحتاجين إلى بعض النصائح الصغيرة التي تزيدك جمالاً. تفاصيل بسيطة تحقق رغبتك في الجمال .

إن كنت تريدين الحصول على رموش رائعة، فاجعلي عليها طبقة من زيت بذور الكتان. استخدمي هذا العلاج كلّ ليلة قبل الخلود إلى النوم للحصول على رموش فاتنة.

اجعلي لون بشرتك فاتحاً، عبر المزج بين عصير التفاح والمياه. ضعي المزيج على وجهك للحصول على نسبة حموضة متوازنة، ما يؤدّي إلى بشرة نضرة.

إن طبّقت مستحضراً مسمّراً ذاتياً، فقد تشعرين بأنّ السمرة غير موزّعة بشكل متكافئ. بالتالي، ضعي صودا الخبز على الليفة الخاصّة بك، من أجل سمرة متساوية.

إن نفد ما لديك من الكونسيلر، ولا تعلمين كيف يمكن التخلص من احمرار بشرتك، فجرّبي قطراتٍ للعين. ضعي القليل منها على قطعة قطنية، ثمّ ضعيها على بشرتك. يمكن لهذه القطرات أن تساعد في التخفيف من الالتهاب بسرعة.

إن كان الكحل جامداً، فضعيه في البراد لمدّة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة. أمّا النتيجة فهي طرف صلبٌ ومظهرٌ رائع.

يساعدك عصير الحامض في الحصول على "هايلايتس" في غضون دقائق قليلة، بينما يجفّ في أشعة الشمس. استخدمي الفرشاة لتوزيعه بالتساوي في شعرك، ودعيه يجفّ تحت أشعة الشمس.

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