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زعزوع بالغردقة: إدعموا حضارة 7 آلاف سنة.. 16 مليونا يعيشون منها

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زعزوع بالغردقة: إدعموا حضارة 7 آلاف سنة.. 16 مليونا يعيشون منها زعزوع بالغردقة: إدعموا حضارة 7 آلاف سنة.. 16 مليونا يعيشون منها

وزير السياحة هشام زعزوع

اكد هشام زعزوع، وزير السياحة،  ان الاوضاع الامنية بشرم الشيخ مستقرة ولا توجد اي دواع لاستمرار حظر سفر الالمان الي هناك وطالب زعزوع خلال لقاءه بوفد اتحاد شركات السياحة الالمانية والذي يعقد مؤتمره السنوي بالغردقة برفع حظر سفر الالمان لشرم الشيخ.

 وكشف زعزوع ان هناك 4 ملايين مصري يعملون بالسياحة، يعولون نحو  16 مليون شخص.

وطالب “زعزوع”، ممثلى الشركات الألمانية بنقل الصورة الحقيقية عن الأوضاع الأمنية في وخاصة المدن السياحية، قائلا: «ادعموا حضارة 7 آلاف سنة، لأن هناك 16 مليونا يعيشون منها».

وكانت السفارة المصرية والمكتب السياحى في ألمانيا وجها الدعوة لأكثر من 100 شركة سياحة ألمانية للمشاركة في مجموعة من ورش العمل التي تعقد في مكادى بالغردقة خلال الفترة من 3 إلى 7 أبريل الجاري، للتعرف على حقيقة الأوضاع في مصر، وتشجيع السياحة الألمانية.

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