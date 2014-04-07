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وفاة الممثل الأمريكي ميكي روني

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وفاة الممثل الأمريكي ميكي روني وفاة الممثل الأمريكي ميكي روني

توفي الممثل الأمريكي Mickey Rooney عن عمر ناهز الـ93 عاماً في منزله في شمال هوليوود.

وقد سطع نجم Rooney في القرن العشرين، حيث كان من أبرز نجوم عصره، فظهر في أكثر من 300 فيلم، ابتداءً من حقبة الأفلام الصامتة في عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

عرف Rooney شهرته الأوسع في فترة الثلاثينات والأربعينات، حيث حقّقت أفلامه إيرادات طائلة على شبابيك التذاكر. وقد توجّه شهرته بفوزه بجائزتي أوسكار في عامي 1939 و1983.

يُذكر أنّ Mickey Rooney تزوّج 8 مرات. وقد كان من بين اللواتي تزوّجهنّ النجمة الراحلة Ava Gardner.

 

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