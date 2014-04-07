بالصور: استقبال حاشد لستار سعد في بغداد

احتفاءً بفوزه بلقب "the Voice"، ونزولاً عند رغبة كل من أحبّه وصوّت له من داخل بلده العراق، عقدت قناتا MBC1 وMBC مصر مؤتمراً صحفياً جامعاً في بغداد، بحضور "أحلى صوت" ستّار سعد، فور عودته من بيروت، إلى جانب مواطنَيْه عدنان بريسم وكرار صلاح، وممثل شركة Universal يوسف دندش.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، احتشدت على مقربةٍ من مطار بغداد الدولي جموعٌ من عشاق ومحبّي ستار سعد الذين اتّشحوا بالأعلام العراقية ورفعوا صور نجمهم المحبوب الذي بلغ بصوته الطربي مسامع العرب والغرب على حدٍّ سواء.

استقبال حاشد لستار في بغداد

كما ضم الحشد عدد كبير من وسائل الإعلام العراقية والعربية، وذلك لتغطية عودة ستّار سعد إلى بغداد مُتوّجاً باللقب، وبالتالي مشاركته فرحة الفوز والاحتفال معه بانتصارٍ منحه إيّاه حب الجهور وثقتهم به وتصويتهم له.

وفور وصوله أرض المطار، قام ستار سعد بتقبيل الأرض العراقية، ولدى وصوله إلى "صالة الشرف الرئاسية" في مطار بغداد الدولي، ارتسمت الدهشة على وجه ستّار الذي فوجىء بأعداد الجمهور الغفير الذي كان في انتظاره إلى جانب أفراد أسرته، لينطلق الموكب الرسمي الشبيه بموكب الزفاف وسط هتافات الترحيب وزمامير الابتهاج.. وصولا ًإلى فندق "كريستال جراند عشتار" وسط بغداد، حيث عُقد المؤتمر الصحفي.

المؤتمر الأول لستار

وخلال المؤتمر، أكد حامل لقب "the Voice" أنه استفاد بشكل كبير من تواجده في فريق كاظم الساهر، إذ أعانه ذلك، على حدّ قوله، في أن ينهل من خلاصة خبرة وتجربة قيصر الغناء العربي في عالم الفن، إلى جانب تعلّمه منه كيفيه التعامل مع الكاميرا، سيّما وأن ستار يتّسم بالخجل الذي يُعد إحدى سمات كاظم الساهر.

من جانبٍ آخر، شدّد ستّار على أنه، وعند انطلاق المرحلة الاولى من البرنامج، لم يكن يفكّر باللقب، بل انصبّ تركيزه على كيفية تقديم أداء طربي جيد في كل حلقة من حلقات البرنامج، وهو ما اعتمده خلال المراحل المتعاقبة وصولاً الى النهائيات ونيل اللقب.

القيصر الصغير

وفي سؤالٍ حول اسم "القيصر الصغير" الذي راحت تتداوله بعض وسائل الإعلام، أوضح ستّار أن هذا اللقب قد منحه إيّاه كاظم الساهر، وأضاف: "إنه لشرفٌ لي، كونه أُطلق عليّ مِن قِبَل فنان كبير له بصمته في الفن العربي". وأشار ستار إلى أن بدايته الفنية تشبه إلى حد كبير بدايات كاظم الساهر، من حيث المعاناة والظروف الخاصة التي مرّ بها قبل اشتراكه في البرنامج.

وحول دور كاظم الساهر في المرحلة القادمة من مسيرته العملية، أكّد ستار أنه سيسعى جاهداً للحفاظ على مستواه الذي عرفه به الجمهور، كما سيعمل كذلك على تطوير أدائه، وذلك باستشارة مدربه كاظم الساهر، سواءً من حيث اختياراته للأغاني، أو لناحية تقديم كل ما يليق بسمعة الأغنية العراقية. وفي معرض إجابته على تساؤلٍ حول إذا ما كان يفكّر في دخول المعترك السياسي، أكّد ستار أنه لن يفكّر في ذلك مطلقاً، لأنه فنان في المقام الأول وهو بعيد عن السياسة، أما مهمّته فهي إطراب الناس وإدخال السعادة إلى قلوبهم.

حفل في دبي

من جانبه كشف ممثل شركة Universal يوسف دندش، عن تحضيرات لحفلٍ كبير سيقام لـ ستار سعد في دبي، في الأول من أيار المقبل، إلى جانب الفنان عاصي الحلاني، وذلك في أول إطلالة فنية لـ ستّار، الذي يُعدّ أوّل فنان عراقي تتعاقد معه شركة Universal.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، غنّى ستار سعد إلى جانب زميلَيْه ومواطنَيْه في البرنامج: عدنان بريسم وكرار صلاح، اللذيْن حضرا معه المؤتمر الصحفي، وسط حفاوةٍ كبيرة وتصفيقٍ مدوٍّ وهتافات تعالت أصداؤها في قاعة المؤتمر.

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