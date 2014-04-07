شرطة كلباء تنظم حملة تبرع بالدم للموظفين

نظم مركز شرطة كلباء الشامل بالتعاون مع مستشفى كلباء، حملة تبرع بالدم في مبنى مركز شرطة كلباء الشامل. وذلك في إطار دعم القيادة العامة للشرطة الشارقة للجهود الإنسانية الهادفة لإنقاذ حياة المرضى والمحتاجين لنقل الدم. وانطلاقاً من حرصها أيضاً على تفعيل الجوانب الإنسانية والمجتمعية بين منتسبي الجهاز الأمني وفئات المجتمع الأخرى.

ويمثل تنظيم مثل هذه المبادرة دعماً لأنشطة شرطة الشارقة الهادفة إلى إظهار الدور الإيجابي والمبادرات المجتمعية، خاصة وأنها تجسد معاني القيم الإنسانية والاجتماعية لما للتبرع بالدم من أهمية كبرى في مساعدة المرضى المحتاجين. وقد استهدفت الحملة مختلف الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين بالمركز.