هجوم بالمطرقة على ثلاث شقيقات إماراتيات في لندن

عانت ثلاث شقيقات إماراتيات من جروح خطيرة في الرأس بعد تعرضهن لضربات بالمطرقة داخل أحد أكبر فنادق لندن وأكثرهم ازدحاماً.

وذكرت صحيفة الديلي ميل التي نشرت الخبر أن إحدى السيدات كانت تصارع من أجل الحياة بعدما اعتدى عليها لص في غرفتها بفندق كومبرلاند في ساعة مبكرة من يوم أمس الأحد. وكانت شقيقتيها في حالة هلع ولم تتمكن من التحدث إلى المحققين.

ونقلت الشقيقات الثلاثة الى المستشفى بعد إصابتهن بجروح بالغة في الرأس.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الفندق من فئة الأربع نجوم، الواقع بالقرب من شارع أكسفورد الراقي، على الساعة الثانية فجراً، بعد دقائق من الاعتداء.

وكانت الشقيقات الثلاث وهن في الثلاثينات من العمر قد سافرن إلى لندن للتسوق وتعرضن للهجوم بعدما اقتحم مجهول غرفتهن.

وتنام حاليا الشقيقة التي تعرضت إلى جروح خطيرة في غيبوبة مستحثة طبيا في انتظار استقرار حالتها.

وتقول شرطة سكوتلاند يارد أن الاعتداء جاء بعد عملية سطو فاشلة من قبل لص انتهازي. وتعمل الشرطة على تعقب المهاجم ، بعد مراجعة كاميرات المراقبة والتحقيق مع الموظفين والضيوف.

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