محمد بن راشد: شباب الإمارات هم الأكثر تفاؤلا بالمستقبل وفقاً لاستطلاع عالمي

ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في سلسلة من التغريدات نشرها قبل قليل عبر حسابه في تويتر أنه اطلع اليوم على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي الذي أجرته شركتي أصداء بيرسون - مارستيلر وشوين آند بيرلاند العالميتين.

وقال سموه أن "الاستطلاع الذي شمل 16 بلدا عربيا، جاء فيه أن شباب الإمارات هم الأكثر تفاؤلا بالمستقبل، الإيجابية أصبحت جزءا من هويتنا".

وأضاف: "أسعدني في الاستطلاع أن الشباب العربي تزداد لديهم روح ريادة الأعمال حيث عبر 67% أن جيلهم لديه فرصة أكبر من الجيل السابق في إطلاق مشاريع خاصة".

وقال سموه: عندما سئل الشباب العربي في الاستطلاع عن البلد الذي يفضلون العيش فيه جاءت الإمارات أولا ، وعندما سئل الشباب العربي عن البلد الذي تتمنى أن تحذو بلدك حذوها في النمو والتطور جاءت الإمارات أولا تلتها الولايات المتحدة ثم فرنسا ..

واختتم سموه تغريداته بقوله: لا أذكر هذه النتائج تفاخرا .. بل ما زلنا في بداية الطريق .. وأؤمن بأن الشباب العربي لديه طاقات إيجابية عظيمة يمكن أن تغير مستقبل المنطقة

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