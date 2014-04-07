تقرير - الترجي الفريق الوحيد الذي لم يخسر في 2014

تونس /أ ش أ/ بعد الهزيمة التي مني بها فريق بايارن ميونيخ الالماني في البوندزليجا بعد 53 مباراة اصبح فريق الترجي الرياضي التونسي الفريق الوحيد في العالم الذي لم ينهزم في 2014 حتى الان في المسابقات المحلية والخارجية .

ومن مجموع 17 مباراة لعبها الترجي منذ بداية 2014 حقق فريق الدم والذهب 13 انتصارا وتعادل في 4 مقابلات فقط بمجموع 10 انتصارات في البطولة و 3 تعادلات و 3 انتصارات في دوري أبطال إفريقي و تعادل وحيد امام ريال باماكو 1 – 1.

ويأمل أنصار الفريق التونسى أن يواصل مسيرته الخالية من الهزائم حتى نهاية الموسم المحلي، وانطلاق دور المجموعات لدورى الابطال الافريقي.