بالصور: أنجلينا جولي وبراد بيت في رحلة رومانسية

رحلة رومانسية اقتصرت على الأمّ والأب، جمعت الثنائي الأشهر في هوليوود، Angelina Jolie وBrad Pitt في لوس أنجلوس.

عدسات الباباراتزي التقطت صوراً للنجمين العالميين خلال توجّههما إلى فندقٍ في لوس أنجلوس، حيث قضيا إجازة رومانسية بمفردهما، من دون أطفالهما الستة.

وقد ظهر طابع الرحلة الرومانسي، حين ظهر Brad في الصور وهو يحتضن حبيبتهAngelina ، أثناء توجّههما إلى أحد الفنادق.

وكالعادة، ظهرت Angelina مرتدية اللون الأسود الذي أصبح علامة خاصّة بها.

يُذكر أنّه من المتوقّع أن يتزوج النجمان Angelina Jolie وBrad Pitt في الصيف المقبل، بعد أن بقيا مخطوبين منذ نيسان/أبريل 2012.