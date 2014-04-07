السلطانة هيام تنشر صور والديها للمرّة الأولى

بعد ولادتها لابنتها لارا في فبراير 2014 من حبيبها السابق رجل الأعمال جان أتيش، واستقرارها في ألمانيا، كشفت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام عن صور عائلية لها مع والدها التركي حسين ووالدتها الألمانية أورسولا على صفحتيها في موقعي التواصل الإجتماعي "تويتر" و"أنستغرام" وكتبت تحت صورتها معهما "أمي وأبي تحت شمس برلين المشرقة في يوم مليء بالحب والدفء".

وقبل هذه الصورة نشرت صوراً عديدة لها وهي تقود دراجة نارية واخرى هوائية في شوارع برلين، وصوراً أخرى لها مع صديقاتها وهن يقدمنّ التهاني والهدايا لمولودتها لارا التي رفضت تسجيلها بإسم والدها وسجلتها بإسم عائلتها أوزيرلي في الأوراق الرسمية.

وتكون بذلك مريم قد كسرت حاجز التعتيم الذي فرضته على عائلتها خلال تواجدها وعملها في تركيا، وربما كان السبب هو شعورها لأول مرة منذ سنوات بالاستقرار العائلي والأمان مع والديها وأشقائها الذين يحيطونها برعاية وحنان كبيرين.

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